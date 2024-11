«En la Asamblea no se van a poner nunca de acuerdo, porque lamentablemente el tema no se lo está viendo con la tecnicidad que amerita. El tecnicismo obedece este tipo de estudios al tratamiento de los menores infractores», dijo la penalista Marcela Estrella sobre las reformas al Código de la Niñez.

«Hay que hacer una distinción, porque, ojo, no por el hecho de que un menor sea inimputable, no significa que no sea o no pueda ser sometido a un procedimiento específico cuando se presume que participó en el cometimiento de un delito», añadió este miércoles 27 de noviembre del 2024 en el espacio de Entrevistas de 24 Horas en Teleamazonas.