Ciudadanos venezolanos salen a las calles de Quito por libertad en Venezuela

Este domingo 28 de julio de 2024, cientos de venezolanos se congregaron en Quito para movilizarse en favor de la libertad en su país natal. La movilización es a propósito del día de las elecciones presidenciales en Venezuela, un evento crucial que mantiene a los migrantes atentos y esperanzados por un cambio.

Portando banderas de colores amarillo, azul y rojo, los manifestantes se desplazaron por las calles del norte de la capital ecuatoriana.

En camisetas se leía: “Venezuela libre”. En carteles había un mensaje para Nicolás Maduro: “MCM”. Motociclistas levantaban los pulgares al cielo y batían las manos de un lado a otro; gritaban: “Maduro no más, no más. Libertad”.

En La Carolina, junto al acceso de la estación Iñaquito del Metro, un vehículo encendió parlantes y los asistentes corearon el Himno de Venezuela y la canción ‘Me fui’ de Reymar Perdomo, considerado un himno de los migrantes venezolanos.

#QUITO | "Pa' mí fue suficiente". Ciudadanos venezolanos se congregan en la av. Naciones Unidas, en las inmediaciones del parque La Carolina, y cantan 'Me fui'. Hay lágrimas, alegría, esperanza… Se lee en carteles 'Venezuela libre' 🇻🇪



“No sé si esto es ahora, no sé si esto es pa’ siempre. No sé si esto es poquito, pa’ mí fue suficiente. Me fui, me fui, con mi cabeza llena de dudas, pero me fui. Y aquí estoy, creyendo en mí, acordándome de todo aquello que un día fui”.

Hubo lágrimas, abrazos, gritos contra el régimen chavista, palabras de gratitud para Ecuador. Y el sueño de volver a reunirse con sus familias, hijos, padres, hermanos…

Los manifestantes anunciaron que esperarían en el parque los resultados de la jornada electoral. Confiando en que su esfuerzo y el de sus compatriotas en Venezuela rendirán frutos.

Yusmar Guzmán, coordinadora del comando de campaña de María Corina Machado, aseguró que según los resultados de las encuestas a boca de urna, Edmundo González va en la delantera.

«Podemos decir que vamos ganando, no es oficial, hasta que el CNE no dé resultados oficiales«, afirmó Guzmán. Añadió, «No sabemos a qué hora van a dar los resultados oficiales de las elecciones«.

