María Josefa Coronel habla de Pablo Muentes; Nebot responde

María Josefa Coronel, exdirectora del Consejo de la Judicatura en Guayas de 2021 hasta 2023, fue salpicada por especulaciones tras estallar el caso Purga. Ella tomó distancia de las denuncias y aclaró que las actuaciones irregulares de Pablo Muentes eran un «vox populi«.

La abogada de 58 años afirmó, en una entrevista al portal Primicias, que le comunicó al líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, por personas cercanas que el exasambleísta Muentes la perseguía e incluso realizaba un campaña negativa en su contra.

Coronel detalló que los ataques de Muentes iban desde tuits en su contra hasta constantes pedidos de información sobre contratos de trabajo o información general que se encontraba en la página de la institución.

No obstante, Coronel comentó que nunca le advirtió sobre las actuaciones irregulares directamente porque no contaba con elementos contundentes para desmantelar las actuaciones del exlegislador. «El vox populi de siempre, la política metida en la justicia. Era vox populi que Pablo Muentes tenía intereses particulares en la justicia. No porque lo diga yo, lo ha dicho la prensa completa», recalcó Coronel.

La exdirectora de la Judicatura del Guayas aseguró que tras comentarle la situación a terceros nunca recibió una respuesta de Nebot. «Nunca tuve ningún comentario. Supongo que no era importante para este grupo de personas. Realmente no me he detenido a reflexionar. Siempre he dicho que no hay que interponer los intereses individuales sobre los generales«, añadió.

También aseguró que jamás recibió un pedido para ‘ayudar’ en algún juicio mientras estuvo a cargo del organismo e incluso dijo sentirse asombrada y perturbada de «tanta maldad«. Y sobre su vínculo con Fabiola Gallardo, procesada en el caso, dijo que fue su alumna pero que ella nunca «hizo alarde de su poder» para pedirle algo.

Nebot dice que no fue advertido

Tras las declaraciones de la periodista, Jaime Nebot reaccionó en su cuenta de X. El exalcalde de Guayaquil y líder del PSC, aseguró que Coronel nunca le advirtió «sobre algún accionar ilegal de Pablo Muentes en el campo de la justicia del Guayas».

«Ella fue, hasta enero del año pasado, Directora del Consejo de la Judicatura en Guayas; es decir la máxima autoridad administrativa y disciplinaria de los jueces y fiscales de la provincia. ¿Por qué no presentó la denuncia formal contra los involucrados en la Fiscalía, ni sancionó a los jueces y fiscales como era su deber?», cuestionó Nebot.

1.- Es absolutamente falso que ella me haya "advertido" sobre algún accionar ilegal de Pablo Muentes en el campo de la justicia del Guayas.



