María Duarte: así planificó su fuga de la Embajada Argentina en Quito

María de los Ángeles Duarte reveló detalles de su escape de la Embajada de Argentina en Quito ocurrió el 10 de marzo de 2023. La exministra habló de su situación en una entrevista concedida a un programa de la cadena Telesur.

La fuga de Duarte, condenada a ochos años de prisión por actos de corrupción en el caso Sobornos 2012 – 2016, ocasionó un impasse diplomático entre Ecuador y Argentina. En este tenso ambiente se expulsó al Embajador de Argentina, Gabriel Fuks, tras ser declarado persona no grata, y el país sudamericano hizo lo mismo con el representante ecuatoriano.

Según Duarte, no tuvo otra opción que escapar porque el presidente Guillermo Lasso no estaba cumpliendo con su palabra. «Lasso estaba ofreciéndome un indulto pero eso solo aplica cuando alguien es culpable (…) Su Gobierno, como ya es costumbre, estaba mintiendo y engañando a otro presidente» señaló.

Duarte dijo que su estadía en la embajada argentina, durante estos dos años y seis meses, no fue como estar en una cárcel, pero sí como vivir en una jaula de oro. Contó que podía recibir visitas, pero no salir a la calle porque un patrullero estaba esperándola para llevársela a la cárcel.

Además, se refirió a su hijo menor de edad, quien permaneció con ella en la Embajada. Dijo que durante los meses más críticos de la pandemia por el covid-19 no pudo recibir clases. «Fue muy traumático para él y para mí. El espacio pudo haber sido muy lindo, pero estar sin la libertad y sin poder defenderme fue injusto», añadió.

‘Era ahora o nunca’

«Yo me vi totalmente acorralada (..) No me quedó otra opción fue un momento de tocar fondo. Esto es demasiado» dijo Duarte al hablar sobre el momento que decidió escapar del país. María Duarte manifestó que salió por sus propios medios y que los diplomáticos argentinos y venezolanos no estaban enterados que iba a salir de la Embajada.

«Si, recibí ayuda externa. No puedo comentar cómo y no voy a revelar nombres», enfatizó. Sin embargo, aseguró que la ayuda no fue por parte de la Embajada Argentina porque «quiso mantenerlos al margen para que no haya un conflicto diplomático».

También detalló que en la embajada no había un registró constante de los vehículos y que analizó el panorama del lugar con el objetivo de terminar el mejor momento para huir. La exministra del correísmo concluyó que su escape debía realizarse un viernes porque el sábado y domingo «no habían empleados y nadie se iba a dar cuenta». Por eso alertaron de su fuga el día lunes.

María Duarte dice que ese fue el momento correcto para su salida porque «era la única rehén política que queda» y temía que si el Presidente Lasso se sintiera acorralado tomará otras medidas en su contra. Indicó que dijo que en aquellos días «la custodia policial que tenía afuera era ridícula» porque «se pasaban mirando el celular y no había ningún control».

‘Me están protegiendo’

«Salir del Ecuador no es complicado. No hay ningún control de la frontera, realmente fue muy sencillo», aseguró al hablar de la forma en que cruzó la frontera para llegar a la Embajada de Argentina en Caracas, Venezuela.

También dijo que decidió ir a Venezuela por logística y por la situación política de este país. Duarte dice que allí no tenía temor de que las fuerzas de seguridad, jueces u otras autoridades tomen acciones en su contra.

«Vi mucho más seguro y más consolidado este país que me albergado muy cariñosamente y me está protegiendo», sentenció.

‘Conflicto innecesario e injusto’

Asimismo, criticó la actuación del Canciller Juan Carlos Holguín al señalar que todo el conflicto que armó fue «innecesario e injusto». La exfuncionaria indicó que el objetivo de «tapar los grandes problemas políticos que tiene el presidente Lasso con el juicio político» pues aquel día que se conoció sobre su fuga se vivía un momento álgido en la coyuntura con la filtración de audios de casos de corrupción.

«Lo que hizo el Gobierno ecuatoriano es utilizar mi salida para darle vueltas y vueltas innecesariamente. Hacer un escándalo de magnitudes horrorosas. romper relaciones con un país hermano, única y exclusivamente para tapar su propia corrupción», enfatizó.

