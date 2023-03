María Rosa Tapia: participación de las mujeres en el ámbito público

“Es importante que las mujeres tengan mayor representatividad en el ámbito público”. Dijo María Rosa Tapia, presidenta y socia de Seminarium, en el Día Internacional de la Mujer.

En entrevista para Teleamazonas de este 8 de marzo de 2023, Tapia sostuvo que para alcanzar la equidad de género se requiere un balance. Y para eso es importancia que haya más ejercicio de la mujer en la política pública, «que es donde se hacen las reglas, las leyes», precisó.

Otro tema importante para alcanzar la equidad, dijo Tapia, es que las empresas se enfoquen en tener más mujeres en puestos de altos mandos. “Una mujer que llega a un puesto de poder, sin duda alguna va a trabajar en que haya más leyes justas para todas”, precisó.

Lea también:

En ese sentido, recalcó, que se debería normalizar los logros de una mujer. Que su desempeño no sea tratado como noticia, es decir, como algo que no es normal. “Hay que romper las desconfianzas”, dijo.

Mujeres en la política

En las últimas elecciones 42 mujeres alcanzaron las Alcaldías en el país. Para Tapia esta cifra aún es pequeña. Sin embargo, reconoce que es una muestra de que hay cambios. Considera que existen muchas mujeres preparadas pero aún con miedo para involucrarse en el ámbito público.

Además, la presidenta de Seminarium resaltó que la representatividad de las mujeres debe ser en todos los sectores, de forma equitativa. “No debe haber cuotas, debe ser por méritos y calificar la capacidad”.

Para eso, dijo, se deben romper los mitos que existen en torno a la equidad de género. A su criterio, no se necesita de leyes para conseguirlo, si no que se necesita de educación y cultura. Y en la educación no solo institucional, si no desde la casa también. «Todos tenemos que colaborar en el desarrollo de una sociedad y la estructura de la familia», finalizó.

También en Teleamazonas: