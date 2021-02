Mark-Paul Gosselaar se pronunció tras la muerte de Dustin Diamond

Mark-Paul Gosselaar compartió con Dustin Diamond en el elenco de ‘Salvados por la campana’ la serie original de los años 90 y la secuela subtitulada ‘Los años de la universidad’.

El primero de febrero de 2021 falleció Dustin Diamond, actor que encarnó al personaje de Screech de ‘Salvados por la Campana’ tras perder su batalla contra el cáncer.

Luego de la lamentable noticia de su muerte, Mark-Paul Gosselaar, actor quien le dio vida al popular Zack Morris en la serie, hizo una publicación en su cuenta de Twitter.

Deeply saddened to hear of the passing of Dustin Diamond, a true comedic genius. My sincere condolences to his family and friends. Looking back at our time working together, I will miss those raw, brilliant sparks that only he was able to produce. A pie in your face, my comrade.