Marvel Comics presenta al primer Capitán América gay

La compañía Marvel Cómics sorprendió con el anuncio de su primer Capitán América gay en el marco de la celebración de los 80 años de fundación.

En un comunicado la empresa introdujo a Aaron Fischer, el primer Capitán América LGBT+, quien se unirá al ‘Cap’ original en una misión especial.

Luego de que el legendario escudo de Steve Rogers haya sido robado, el Capitán América se asocia con otros capitanes para recuperarlo.

