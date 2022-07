Con el estreno de ‘Thor: Amor y Trueno’ llegaron las quejas. No tanto a la película, sino a los efectos visuales (VFX) en los recientes y diversos proyectos de Marvel. Varios portales de entretenimiento han recogido una multitud de quejas de personas que trabajaron en Marvel y aseguran que la franquicia cuenta con «la peor gestión de efectos visuales que existe”.

A través del portal Reddit, trabajadores compartieron sus experiencias negativas con la marca de superhéroes más famosa actualmente. De acuerdo con el portal The Gamer, “el dinero y el poder de las estrellas no valen la pena para tolerar condiciones de trabajo tan malas”. Pero, ¿a qué se refiere?

Por la denuncias se conoció que el estudio contempla fechas límite poco razonables teniendo en cuenta la multitud de cambios que van solicitando. Esto se une a los salarios de los trabajadores, quienes no reciben un pago equivalente a la cantidad de trabajo que realizan. ‘Los peores proyectos serían las series de Marvel’.

Por supuesto hay quienes han firmado su denuncia con nombre y apellido, por ejemplo Dhruv Govil, Ingeniero de software en VFX en SpiderMan y Guardianes de la Galaxia. “Trabajar en series de Marvel es lo que me empujó a dejar la industria de los VFX. Son un cliente horrible, y he visto a demasiados colegas derrumbarse después de estar sobrecargados de trabajo, mientras Marvel aprieta las tuercas”, escribió en Twitter.

Hopefully VFX artists that worked on Taika's film see this video and this becomes the driving moment that makes them all unionize.



Seeing the millionaire director making fun of your work he and producers forced you to change 5 times before deadline with little pay is insane. https://t.co/HiHYMc0OAX