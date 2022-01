Masiva protesta contra la presión de Macron a los no vacunados

Decenas de miles de personas (105.200, según el Ministerio del Interior) salieron este sábado a las calles en Francia para protestar por las medidas de Emmanuel Macron para poner presión sobre los no vacunados, particularmente espoleados por la diatriba del presidente francés contra los refractarios a la inmunización.

Las marchas convocadas en decenas de ciudades por todo el país dieron lugar a algunos altercados, como en una de las concentraciones que hubo en París o en Montpellier, donde la policía recurrió a los gases lacrimógenos para restablecer el orden.

El Ministerio del Interior comunicó 34 detenciones en todo el país y una decena de agentes heridos leves.

En la capital francesa, donde se movilizaron 18.000 personas en varias marchas, de acuerdo con el departamento de Interior. La más numerosa con varios miles de personas fue la convocada por el líder del movimiento ultraderechista Los Patriotas, Florian Philippot, entre la plaza del Palacio Real y los Inválidos.

C’est déjà plein à craquer et ça afflue de partout : #8janviertousdanslarue dépasse la manif du 17 juillet ! Et de loin !

Macron et ses propos orduriers vont être renvoyés aux poubelles de l’Histoire !

Vive la Liberté, la France libre ! 🇫🇷 pic.twitter.com/JbNAgV1eSL