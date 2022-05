Mathieu Van der Poul gana la primera etapa del Giro de Italia 2022

Primer día del Giro de Italia 2022 y ya vestido con la ‘maglia rosa’: el neerlandés Mathieu Van der Poel se impuso en la primera de las tres etapas que abren esta edición en Hungría, el viernes en Visegrado, y comanda la clasificación general.

Van der Poel venció en un esprint exigente, en lo alto de la subida final hacia la ciudadela (3,8 km a un 5% de desnivel medio), por delante del eritreo Birnam Girmay. El australiano Caleb Ewan, en buena posición para disputar la victoria, se cayó en los últimos metros.

Van der Poel marcó un tiempo en meta de 4h.35m.28s, el mismo que el primer grupo de 8 hombres, donde también estaba el ecuatoriano y principal favorito Richard Carapaz. A 4 segundos llegó la totalidad del pelotón con los hombres de la general.

Carapaz cruzó sexto la meta de la primera etapa del Giro de Italia.

El líder del Ineos registró el mismo tiempo que Mathieu van der Poel quien bonificó tiempo, al igual que los otros dos ciclistas en el podio.

It all kicked off there in the final kilometres at the #Giro.@RichardCarapazM sprinted to sixth on the opening stage. @richie_porte was caught up in a late crash but was able to finish the stage. pic.twitter.com/010IcccXwK