Mauricio Pozo analiza la propuesta de «Ley para defender la dolarización»

0 0

Tiempo de lectura: 2 Minutos, 12 Segundos

El ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, habló sobre la urgencia de la aprobación de una Ley que defienda la dolarización.

En el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», Pozo indicó que el proyecto de reformas es una «Ley de defensa de la dolarización».

«Es una ley que lo que hace es darle al Banco Central el perfil y las características que requiere para poder defender el regimen cambiario», afirmó Mauricio Pozo.

Y recordó que lo hecho en la década anterior «nos está pasando la factura todos los días a los ecuatorianos».

«Se tomaron cerca de 8.000 millones de dólares de liquidez para que el Gobierno pueda utilizar en gasto público. Eso, en la práctica, significó un deterioro patrimonial del Banco Central», afirmó el ministro.

Y afirma que esto generó un problema de descalce entre los activos líquidos y las obligaciones del Banco Central de más de 6.000 millones. «Esto es el resultado del uso abusivo de recursos que nunca se debió dar», afirma.

De igual manera, Mauricio Pozo indica que el programa fiscal del Gobierno debe mantenerse para que, una vez que estén cubiertas las obligaciones, haya recuperación de patrimonio. Esto generaría «una reserva de liquidez suficiente que garantice el régimen cambiario, que la dolarización esté protegida por si se presenta alguna contingencia, imprevisto, shock interno o externo».

Sobre el rol del Banco Central

«Hay que entender que no porque nosotros no emitamos dinero, no hay un rol para el Banco Central. Tiene un rol adicional en la generación de la información macroeconómica. Que sea un ente creíble que provea la información para tomar decisiones. Que no sea el Gobierno y tampoco un sector privado, sino esta institución. Es el lazo entre el sistema económico del Ecuador con el resto del mundo», indicó.