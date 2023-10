“De acuerdo a los resultados que tenemos yo sería el ganador del concurso (…) hemos hecho las simulación y a quien está en el segundo puesto no le alcanzaría a subir la calificación. Es difícil que se puedan aumentar ciertas calificaciones”, señala Mauricio Torres, postulante a Contralor General del Estado.

En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, de este 4 de octubre del 2023, Torres indicó que es muy difícil que la recalificación del examen cambie los resultados del concurso porque son preguntas cerradas. Además, señala que el concurso solo se podrá suspender por orden judicial.

Además, el postulante señaló que se encuentra capacitado para ser el nuevo Contralor General del Estado y cuenta con experiencia en el sector público y privado. «Yo sé las fortalezas y las debilidades que tiene la institución», añadió.

Sobre el desarrollo del concurso, Torres considera que ha marchado con ciertos errores por las acciones de protección y dice que el proceso es legítimo. No obstante, recalca que el problema inició tras conocer los resultados. «A lo mejor yo me colé a la fiesta y creo que eso no gustó (…) Han habido errores, incluso yo me sentí perjudicado en la calificación de la carpeta, pero no puedo salir a reclamar o paralizar con acción de protección», afirmó.

Torres también dijo que en caso de ser elegido como el nuevo Contralor General del Estado va a transformar la institución. «Va a ver cero corrupción, habrá mano dura. Cambiaremos el sistema de control, apoyaremos al sector público para que no tengan miedo de tomar decisiones, realizaremos acompañamientos con control para asesorar en los procesos y evitar corrupción», indicó.

Finalmente, indicó que garantizará una Contraloría independiente. “Yo no me debo a ningún partido político. Soy independiente y no tengo a nadie quien me auspicie, no tengo personas poderosas que estén atrás mío. Voy solo y así me mantendré. Tendré que actuar como dice la ley. Voy a cambiar la Contraloría y será ejemplo de Latinoamérica e inclusive del mundo«, aseveró.

Mire a continuación la entrevista completa:

