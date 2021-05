El 4 de mayo celebramos el día internacional de Star Wars y nada mejor que recordarlo con una maratón de la música que nos ha transportado por décadas a una galaxia muy, muy lejana.

“Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana”, dice la pantalla, y entonces… ¡BAM! Entran las trompetas con toda su fuerza, como el heraldo de un rey. Pero no, solo se trata de la saga más popular de toda la historia, con uno de los soundtracks más icónicos del cine: Star Wars.

¿Cómo no emocionarse con esas primeras notas, ese tema que nos pone los pelos de punta cuando salen las icónicas letras amarillas sobre un fondo de estrellas? ¿Qué otra canción puede ser tan siniestra e imponente como La marcha imperial , con su estilo militar que se convirtió en el sonido del mismísimo Darth Vader? ¿Quién no mueve los pies con el ritmo de los músicos de Mos Eisley, un sonido lleno de jazz que resuena en los bares más sórdidos de la galaxia?

Que la fuerza esté contigo

Para celebrar el día de Star Wars (“May the fourth… be with you”, ¿lo capta?) le traemos la playlist definitiva con la mejor música proveniente de una galaxia muy, muy lejana.

Desde esos coros que presagian un duelo épico entre el bien y el mal hasta aquellos temas que parecen sacados de un western y que siguen las aventuras de un mandaloriano solitario.

Estos son los sonidos que nos han acompañado y presentado nuevos mundos, que le dan peso a la puesta de los soles en Tatooine, que nos ponen a bailar con los Ewoks por la caída del Imperio Galáctico. Así que por hoy solo relájese y deje que la fuerza de esta música lo acompañe.

