Medardo Oleas analiza posible realización de consultas populares

El exvicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas, comentó sobre las propuestas del presidente Guillermo Lasso en varios temas

En el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», Oleas indicó que es complejo realizar consultas populares para reformas legales puntuales.

«Una reforma no se puede preguntar varios artículos. Se puede preguntar temas generales y eso puede causar confusión; y más aún cuando se quiere hacer la consulta con las elecciones intermedias. Entonces, contaminamos las elecciones y no se tendría el éxito deseado con la consulta», afirmó.

Y agrega que «hay que meditar si se separa las dos cosas, porque cada consulta tiene una finalidad y la elección otra finalidad».

Respecto a los tiempos que demanda la realización de estas consultas populares, Medardo Oleas indicó que es grave si se trata de hacer la consulta en febrero del 2023.

«Estamos perdiendo demasiado tiempo para temas urgentes. Y todo lo que es reforma laboral debe ser manejado adecuadamente y con la asamblea. Con una consulta no se puede manejar un tema tan complejo. Recordemos que el Código Laboral tiene muchos artículos, y tal como lo plantea el presidente quiere dejar vigente la ley anterior y proponer ciertas reformas para implementar nuevas formas laborales. Eso no lo entendemos ni siquiera los abogados. Ese tema no debe ser sometido a una consulta por lo complejo», acotó.

También en Los Desayunos:

