Durante una entrevista para el canal Ukraina 24, Guennadi Druzenko, director del Hospital Móvil de Voluntarios de Ucrania, aseguró que les ordenó a sus doctores que ‘castren’ a los soldados rusos heridos, justificando que «son cucarachas, no personas». Aunque no se confirmó si la orden genuina, el médico se retractó horas depuúes, informa el medio Daily Mail.

“Siempre he sido un gran humanista y dije que si un hombre es herido, ya no es un enemigo sino un paciente”, dijo o hablando de soldados rusos heridos capturados. “Pero ahora [di] órdenes muy estrictas de castrar a todos los hombres [rusos capturados], porque son cucarachas, no personas”, sostuvo.

Medios internacionales se hicieron eco de las declaraciones, no obstante, el médico subrayó que los prisioneros de guerra rusos «morirán en gran número» en Ucrania. Agregó que «los que se vayan recordarán la pesadilla de la tierra ucraniana como los alemanes recordaban Stalingrado». Enseguida, los presentadores del programa cortaron la entrevista, indicando que los militares las fuerzas rusas tendrán que «rendir cuentas».

Posteriormente, Druzenk se retractó en Facebook aclarando que «el primer hospital móvil no está castrando a nadie ni lo va a hacer». «Era una emoción. Me disculpo por ello», expresó. Las reacciones de grupos médicos voluntarios que se encuentran en Ucrania no se hicieron esperar. “No compartimos y no apoyamos la declaración de Guennadi Druzenko sobre el tratamiento inhumano de los prisioneros y heridos! Tales declaraciones socavan la autoridad de Ucrania», reza la nota firmada por la doctora y exdiputada Olga Bogomolets y otros médicos.

Fuente | Daily Mail/RT