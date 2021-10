Megan Fox confesó en una entrevista que padece dismorfia corporal

La actriz Megan Fox confesó en una entrevista que padece de dismorfia corporal, un trastorno de salud mental.

Según los expertos, esta enfermedad es un trastorno obsesivo que consiste en una preocupación fuera de lo normal por algún defecto, ya sea real o imaginado, percibido en las características físicas propias, autoimagen. Si dicho defecto existe, la preocupación y ansiedad experimentada por estas personas es excesiva, ya que lo perciben de un modo exagerado.

La actriz de Transformers dijo que padece la enfermedad y que tiene “muchas inseguridades profundas”.

En una entrevista en 2019, para el medio ‘Entertainment Tonight’ contó cómo le afectó haberse sentido sexualizada durante años por los medios de comunicación y la industria del cine. “Creo que tuve un colapso psicológico en el que no quería hacer nada. No quería que me vieran, no quería tener que hacerme una foto, caminar sobre una alfombra roja, no quería que me vieran en público por el miedo o la creencia a que se burlaran de mí”.

Fox aseguró que emprendió una “búsqueda espiritual” para resolver sus sentimientos y tomar el control de sus respuestas ante las percepciones que otros tenían de ella, “Trabajé mucho para eliminar ese sentimiento de ser una víctima y darme cuenta de que era una elección. Así que tenía un propósito y no tuve que sufrir más. Me ha hecho crecer hasta convertirme en un ser humano mucho más interesante de lo que hubiera sido”.

