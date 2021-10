Megan Fox reveló que sufre de «dismorfia corporal»

La mundialmente famosa actriz, Megan Fox, se abrió en una entrevista en GQ Style y reveló que sufre de dismorfia corporal.

La Cínica Mayo define a la dismorfia corporal en un cuadro mental en el que el paciente no pude dejar de pensar en los ‘defectos’ que según él tiene su físico que, muchas veces, son tan pequeños que la mayoría de personas no logra identificarlos, pero quien padece el cuadro sí.

“Sí, tengo dismorfia corporal. Tengo muchas inseguridades profundas”, dijo Megan Fox, actriz de 35 años de edad y conocida por protagonizar películas como Transformers, Las Tortugas Ninja y otras más.

Pero Megan Fox también reveló que a partir de 2009, cuando se estrenó Jennifer’s Body, llegó a un “punto de ruptura” tras sufrir años de sexualización por parte de la industria de Hollywood y detalló que sufrió un “colapso psicológico”.

No quería que me vieran, no quería tener que tomarme una foto, caminar sobre una alfombra, no quería que me vieran en público en absoluto porque sentía miedo, y tenía la creencia y la certeza absoluta de que se burlarían de mí, o me escupirían, o alguien me gritaría, o la gente me apedrearía o me atacaría… Pasé por un momento muy oscuro después de eso“.