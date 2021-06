Menos pacientes con casos de covid-19 llegan a los hospitales

La disminución de casos de covid-19 que llegan a los hospitales de la red de salud pública ha permitido designar la mayor cantidad de recursos y especialistas a la realización de cirugías y otras patologías. Las casas de salud esperan que la tendencia a la baja de la pandemia se siga manteniendo.

A la emergencia del Hospital IESS Los Ceibos, en las últimas cuatro semanas han llegado menos pacientes con covid-19. La disminución es del 75%, según las estadísticas.

En el área de emergencia se ha recibido a 240 pacientes con coronavirus y 880 con otras patologías, pues cuando la pandemia sede en los hospitales se puede volver a atender a todo el que lo requiere.

María José Agusto, gerente general del Hospital IESS Ceibos, indicó que en la última semana han acudido de 200 a 150 pacientes al área no covid-19 y de 20 a 30 pacientes con covid-19.

En el Hospital Teodoro Maldonado Carbo incluso actualmente se hacen más cirugías. En los 16 quirófanos que tienes se realizan unas 70 cirugías al día.

Por eso ahora las áreas no covid-19 de hospitalización y de cuidados intensivos son las más ocupadas. de las 200 camas de hospitalización, sólo 20 están libres y la UCI no covid del Teodoro Maldonado, que tiene 36 camas, no hay ninguna disponible.

Mientras que en el Hospital Los Ceibos incluso ya se pudo atender más partos y, hasta el momento, han nacido 463 bebés, de los cuales un 50% son productos de cesárea.

Sin embargo, para que en la consulta externa, en las cirugías programadas y en los tratamientos aplicados no hayan más alteraciones o cambios debe continuar a la baja el índice de contagios de covid-19.

Más detalles sobre las situación de los hospitales en el siguiente video: