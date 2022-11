El mensaje oculto de Piqué en su emotivo video de despedida

Gerard Piqué sorprendió al mundo del fútbol al anunciar su retiro de forma imprevista con un emotivo video, donde dio a conocer que su último partido será este 5 de noviembre del 2022 en el Camp Nou contra Almería.

En el clip aprovechó para enviar un extenso mensaje de amor por el FC Barcelona, sin embargo, esto no fue lo único que destacó pues el futbolista dejó un mensaje oculto sobre su futuro.

Con un gesto al final del video, el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 confirmó uno de sus grandes anhelos, generando un sin número de reacciones por los últimos escándalos que han afectado a su carrera futbolística.

En las imágenes se muestras a Piqué mirando fijamente al palco presidencial del Camp Nou con el mensaje «Volveré», confirmando que el español buscará la presidencia del Barça en el futuro.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

PIQUÉ Y LA PRESIDENCIA DEL BARCELONA

Piqué ha hablado en múltiples ocasiones que tras su retiro intentará ayudar de la mejor forma al club desde la presidencia del club español.

«Soy muy, muy, muy culé como ya sabéis. Me gustaría poder ayudar de la mejor forma que sé al club de mis amores, y eso pasa por estar muy bien preparado para hacer la función de presidente si algún día veo que puedo de verdad aportar al club (…) Es una ilusión que siempre he tenido, pero que no sé si se podrá llevar a cabo en el futuro», manifestó a diario Marca a fines de 2020.

Además, reveló que su objetivo de tomar el mando del Barcelona sería consolidarlo como un club más moderno y limpiarlo del entorno tóxico que existen en el club.

No obstante, sus declaraciones no han sido las únicas que han marcado su camino hacia la presidencia, pues muchos lo han denominado como el ‘presidente en la sombra’ tras lograr el acuerdo con Rakuten para que fuera patrocinador del FC Barcelona.