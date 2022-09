Luego de cinco días de desarrollo se espera que la tarde de este jueves 29 de septiembre del 2022 concluya el trabajo de la mesa de diálogo número siete de seguridad, justicia y derechos.

Una mesa que se cerrará, según los dirigentes indígenas, con más desacuerdos que acuerdos.

Para ellos, no se dio paso a temas sensibles relacionados con la protesta social.



«Más son las divergencias, creo que hay una disputa de sentidos en torno a todo lo que fue el paro nacional, desde la perspectiva del gobierno no coincide con nuestra visión en la cual hemos planteado cosas muy concretas que lamentablemente no vemos esa apertura… Sobre todo en la persecución, criminalización de líderes y luchadores sociales» dijo Andrés Tapia, representante de la Confeniae.



Entre los temas en los que si se ha tenido avances esta la actualización del protocolo para el proceso de rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de la libertad.

Una vez cerrada esta mesa, inmediatamente se instalará la mesa 8 de acceso a la salud.

En esta mesa los sectores indígenas plantean se dé mayor papel a la medicina ancestral.



Además piden que se dé respuesta a los problemas por los que se declaró al sistema de salud en emergencia.



«Abastecer de medicinas de insumos a los centros de salud pública es una prioridad a los hospitales a los hospitales del seguro social y del seguro social campesino», dijo Gary Espinoza- dirigente de la Fenocin.



Con estas propuestas se definirá la metodología y el cronograma de trabajo para que este viernes la mesa de salud arranque con el primero de cinco días.