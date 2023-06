Messi ganó el premio al mejor gol de la Champions League 2022-2023

El golazo del argentino Lionel Messi ante Benfica fue elegido como el mejor de la temporada 2022-2023 de la UEFA Champions League.

La selección se realizó a través del sitio oficial de la competición, entre 10 de las mejores anotaciones de la temporada 2022-2023. Entre los opcionados para llevarse este reconocimiento estuvieron jugadores como Erling Haaland, Kylian Mbappé (dos goles), Darwin Núñez, Alejandro Grimaldo, Vinicius Jr., Kevin De Bruyne, Rodri y Karim Adeyemi .

La temporada del París Saint-German (PSG) en Champions no fue lo que el club esperaba y quedó fuera de la competencia de manera prematura. Sin embargo, el astro argentino colaboró con cuatro goles y cuatro asistencias en siete partidos.

Su último gol en fase de grupos fue elegido como el mejor de la temporada. Messi quedó como el segundo máximo goleador del club, por detrás de Kylian Mbappé, que anotó siete tantos.

Finalmente, el gol que Messi marcó el pasado 5 de octubre de 2022, en el estadio de Lisboa, Portugal, fue reconocido como el mejor de la temporada. Se trató de una acción colectiva en la que participaron varios jugadores ‘parisinos’ y que finalizó con una exquisita definición del campeón del mundo al ángulo superior del portero Odisseas Vlachodimos.

La jugada que terminó en gol y le dio al PSG la ventaja 1-0 transitorio ante el Benfica. Aquel encuentro terminó empatado 1-1.

En segundo lugar de las votaciones de la Champions League terminó el gol del brasileño Vinicius Jr., del Real Madrid. Fue en el encuentro de las semifinales ante Manchester City. Y en tercer lugar quedó el gol del noruego Erling Haaland, del Manchester City, del partido ante el Borussia Dortmund.

