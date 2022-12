El 2022 fue un año inolvidable para Lionel Messi, el astro argentino que se coronó Campeón Mundial con su selección en Qatar, y para todos quienes lo siguen. Precisamente, para agradecer a sus fanáticos, ‘la pulga’ decidió publicar este 31 de diciembre un mensaje en Instagram a pocas horas de terminar el año.

“Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió. Pero eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí”, escribió el capitán de la albiceleste.

Con 35 años, Messi le dio las gracias a todas las personas que lo han apoyado a lo largo de su carrera y recordó su salida del FC Barcelona (España) y su llegada a Paris Saint-Germain (Francia). “Es increíble poder compartir este camino con todos ustedes. Sería imposible llegar hasta donde llegué sin tanto aliento que recibí tanto de toda la gente de mi país como de París, Barcelona y de tantas otras ciudades y países desde los cuales vengo recibiendo cariño.

La publicación la acompañó con tres fotografías de su familia en tres diferentes etapas de su vida, siendo la última la más recordada por ser capturada luego de su campeonato mundial. “Ojalá que este año haya sido también maravilloso para todos y les deseo toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices en 2023”.

¿Cuándo regresa Messi a las canchas?

Según el portal TyC Sports, Messi continúa en Rosario (Argentina), su ciudad natal, a pesar de que la Ligue 1 de Francia ya se reanudó. El PSG ya jugó su primer partido luego del mundial y le ganó 2-1 al Racing de Strasbourgo.

Con ausencia de Messi, el club parisino se enfrentará este domingo 1 de enero al ‘Lens’ a las 14:45. Se prevé que el 10 argentino regrese a Francia para sumarse nuevamente a los entrenamientos del PSG en los primeros días del 2023.

