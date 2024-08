La madre de Michael Morales es su gran inspiración en la UFC. El peleador ecuatoriano confía en el criterio y el consejo de Katty Hurtado, su progenitora. El sábado 24 de agosto tras vencer en apenas un round a Neil Magny, llamó a su madre para recibir la bendición.

Katty es una figura fundamental para el campeón Morales. Ella lo inició en los deportes de combate, pues practica desde joven el judo. Hurtado no solo es judoca, sino que después se convirtió en árbitra internacional de competencias de combate.

La madre de Michael Morales es su gran inspiración en la UFC. Tras su combate ante Magny, el peleador llamó a su madre. El diálogo se volvió viral por la espontaneidad de Katty Hurtado. «Te dije que esto se acababa en el primer round. Él (Magny) tenía el pecho caído, no tenía la fuerza que tienes tú», le dijo la judoca al deportista ecuatoriano.

El peleador manifestó en varias ocasiones que su madre lo representa todo en su vida. Con ella inició en el judo, pero luego se pasó a la lucha grecorromana. Después incursionó (con éxito) en las artes marciales mixtas. Desde que es profesional, Morales lleva 17 victorias en el MMA.

Katty Benítez es efusiva, explosiva, dicharachera. La madre del campeón cuenta los días para volver a juntarse con su hijo. ¿Qué hizo Morales luego del combate ante Magny en Las Vegas? Comerse un encebollado. El peleador ya entró en el top 15 de la categoría de las 170 libras.

