Actualizado 13:10

Redacción Teleamazonas.com |

Michael Morales, el invicto luchador ecuatoriano de la división welter de la UFC, tiene una nueva fecha para su próxima pelea. Tras varios ajustes en el calendario, se ha confirmado que Morales encabezará el evento estelar de UFC Fight Night, el 17 de mayo de 2025, contra el veterano Gilbert Burns.

La pelea, que se llevará a cabo en el UFC Apex en Las Vegas, está programada a cinco rounds, siendo el evento estelar de la velada.

Inicialmente, Morales estaba programado para enfrentar a Burns el 12 de abril de 2025 en UFC 314 en Miami, Florida. Sin embargo, la pelea fue cancelada y se la reprogramó para el 10 de mayo de 2025 en UFC 315 en Montreal, Canadá.

Finalmente, la UFC ajustó la fecha al 17 de mayo de 2025, trasladando el combate al UFC Apex en Las Vegas como evento estelar.

Con un récord de 17-0, Michael Morales buscará mantener su invicto frente a Gilbert Burns, un exretador al título welter con un récord de 22-8. Burns, actualmente en el octavo lugar del ranking, viene de tres derrotas consecutivas, lo que lo convierte en un oponente peligroso y motivado.

This spinning back elbow by Michael morales was nasty #UFCVegas96 pic.twitter.com/QwmbwTpMEs