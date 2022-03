Mick Schumacher sufre terrible accidente en la Q2 del GP de Arabia Saudita

El piloto alemán Mick Schumacher, hijo del mítico Michael Schumacher, sufrió este sábado un violento accidente durante la segunda manga (Q2) de la sesión de clasificación del Gran Premio de Fórmula 1 de Arabia Saudita, en el circuito de Yedá.

Mick, de 23 años, perdió el control de su monoplaza Haas en una serie de curvas rápidas y golpeó contra uno de los muros a alta velocidad, provocando daños importantes en su vehículo.

Mick Schumacher has been airlifted to hospital. #F1 #SaudiArabianGP https://t.co/ip8aJ4dyl0