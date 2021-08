Microsoft eliminará millones de las cuentas inactivas de Hotmail, Live, Outlook y MSA a partir de este lunes 30 de agosto de 2021. La decisión de la empresa corresponde a una nueva política de actividad anunciada por la compañía de Redmond en julio de 2019 y dispone varios requisitos para que los usuarios no se vean afectados.

Especialmente se considerarán para eliminarse las cuentas no hayan registrado ningún tipo de actividad, al menos una vez, en un período de dos años. Por supuesto, existen excepciones a la regla que se pueden leer en el documento de soporte de Microsoft.

Por ejemplo, si una cuenta MSA (con dominios Hotmail, Live o Outlook) fue utilizada para comprar, canjear o acceder a un producto de Microsoft no se verá afectada. Lo mismo ocurre si existe un monto por pagar, una deuda de pago de un producto o servicio, a la empresa.

Son excepciones también las cuentas que tengan saldo a favor mediante una tarjeta de regalo. No obstante, si el propietario de la misma no vive en una jurisdicción donde las tarjetas de regalo se consideran ‘propiedad no reclamada’, Microsoft cancelará el saldo no gastado asociado con su tarjeta de regalo.

Por último, si una cuenta de Hotmail, Outlook o Live pertenece a un menor tampoco será eliminada por inactividad. Con este movimiento, Microsoft podría eliminar millones de contenidos y cuentas que se han creado durante las dos décadas de existencia de Hotmail, uno de los proveedores más populares de correo electrónico.

Fuente | Hipertextual/Microsoft