La cancelación de citas programadas para solicitudes de asilo ha dejado el pasado lunes 20 de enero del 2025 a cientos de familias en la frontera de México con Estados Unidos en el limbo y en una situación desesperada, ya que enfrentan la posibilidad de regresar a sus países de origen, donde muchos aseguran que su vida corre peligro.

Con la toma de posesión del nuevo presidente, Donald Trump, Estados Unidos canceló el programa CBP-One, que permitía a migrantes solicitar citas para pedir asilo en EE.UU. a través de los puertos de entrada en la frontera con México.

Margely Tinoco, una mujer de 48 años colombiana, recibió la noticia mientras buscaba refugio con su familia en México devastada en la entrada del Puente Internacional Paso del Norte, entre Ciudad Juárez (Chihuahua) y El Paso (Texas) y quien cuestionó lo que le deparará el futuro tras años de huir de la violencia en su país natal.

«¿Qué voy a regresar yo a Colombia? Dígame, ¿qué regreso yo a Colombia?», preguntó con la voz entrecortada.

Testimonios de migrantes en el limbo

Tinoco relató cómo perdió a su hijo en el conflicto colombiano y cómo ahora, al intentar proteger a su familia, se encuentra atrapada en un limbo migratorio.

«A mí me mataron un hijo en Colombia y vengo huyendo. Y cómo me dicen que si yo puedo regresar a Colombia… ¿A que me maten? No», aseguró, al mostrar su solicitud de asilo que aparece como eliminada en la aplicación del celular.

Por su parte, Luis Fernando Parra, un migrante venezolano, expresó su frustración tras enterarse de su cita programada fue cancelada de forma inesperada, ya que desde hace nueve meses, ha estado esperando con sus hijos en Ciudad Juárez, intentando cumplir con los procedimientos legales para ingresar a Estados Unidos y ahora a quedado en el limbo.

«Siento tristeza, desilusión porque tengo nueve meses aquí, esperando cita, haciendo las cosas bien. ¿Cómo me regreso yo a un país donde no tengo nada? Vendí todo lo que tenía, mi casa, mis cosas. Ahora no sé ni qué hacer», apuntó tras relatar que vendió todas sus pertenencias en Venezuela con la esperanza de empezar una nueva vida en Estados Unidos.

Ante la dureza de las políticas migratorias implementadas, Parra reconoció que comprende la necesidad de controlar ciertos abusos, pero critica la falta de diferenciación entre quienes buscan una vida mejor y aquellos que actúan al margen de la ley.

Ambos testimonios reflejan la incertidumbre y la desesperación de quienes buscan refugio y seguridad en medio de estrictas políticas migratorias anunciadas por Trump, quien ha prometido mando dura contra la inmigración ilegal a EE.UU.

