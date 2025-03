Esto es lo que los migrantes deben saber y hacer en una redada en Estados Unidos

Actualizado 10:50

La crisis migratoria en Estados Unidos se ve reflejada en miles de personas deportadas a sus países de origen inmediatamente iniciado el nuevo periodo presidencial de Donald Trump, quien ya ha advertido del endurecimiento de estas medidas.

A pesar de que la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca acusó a todos los migrantes que ingresaron de manera irregular de ser criminales, y por ende susceptibles de deportación, hay alternativas y derechos para los migrantes.

De acuerdo con la abogada especializada en derecho migratorio, María Belén Albuja, «los que todavía no van a ser deportados, o enviados a Ecuador, son los que entraron por la frontera y están enfrentando corte de migración, merecen un proceso, no pueden ser deportados nada más de la noche a la mañana«.

Actualmente se estima que Estados Unidos alberga a 1,41 millones de migrantes, de los cuales 31 000 son ecuatorianos que tienen orden de deportación.

«Tenemos que empoderarnos como inmigrantes, tenemos que tener consultas legales para saber qué hacer de manera personal; segundo, tenemos que tener documentos que comprueben que estamos en Estados Unidos físicamente por más de dos años, los más vulnerables son aquellos que apenas están dos años», apuntó Albuja.

Asimismo, el abogado de inmigración, Anibal Romero, apuntó que los migrantes no deben entregar información ni documentación a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), salvo que tenga una orden judicial.

«Si a mi me paran en la calle, me preguntan si tengo papeles, ellos no tienen la información«, dijo Romero, por lo que es recomendable para los migrantes guardar silencio.

También añadió que es importante para los migrantes «seguir litigando, la gran mayoría no pelean sus casos. Pelear un caso en migración podría tomarse entre cuatro y seis años, el presidente Trump solo va a estar cuatro años. Una estrategia es tratar de litigar un caso, conseguir algún recurso de amparo (…) estas personas podrían estar tranquilas porque no tendrían fecha de corte», y por lo tanto no podrían ser deportadas.

Tarjetas rojas

Como parte de las medidas de información a migrantes en Estados Unidos, miles de personas, incluidos abogados, profesores y médicos, están difundiendo las llamadas tarjetas rojas que incluyen los derechos de las personas, incluidos los migrantes irregulares.

Las pequeñas tarjetas incluyen dos parte: una para leerla y conocer sus derechos y cómo actuar a la hora de una redada. La otra parte está en inglés y servirá para entregar al oficial de inmigración (ICE).

A continuación la información que se incluye en las tarjetas rojas:

Usted tiene derechos constitucionales:

NO ABRA LA PUERTA si un agente de inmigración está tocando la puerta.

si un agente de inmigración está tocando la puerta. NO CONTESTE NINGUNA PREGUNTA de un agente de inmigración si trata de hablar con usted. Usted tiene el derecho a guardar silencio.

de un agente de inmigración si trata de hablar con usted. Usted tiene el derecho a guardar silencio. NO FIRME NADA sin antes hablar con un abogado. Usted tiene el derecho de hablar con un abogado.

sin antes hablar con un abogado. Usted tiene el derecho de hablar con un abogado. Si usted está fuera de su casa, pregúntele al agente si tiene la libertad de irse y si le dice que sí, váyase con tranquilidad.

y si le dice que sí, váyase con tranquilidad. ENTRÉGUELE ESTA TARJETA EL AGENTE. Si usted está dentro de su casa, muestre la tarjeta por la ventana o pásela debajo de la puerta.

El desprendible (en inglés) para el agente del ICE dice:

No deseo hablar contigo, responder a tus preguntas, o firmar o entregarle cualquier documento basado en mis derechos contenidos en la Quinta Enmienda bajo la Constitución de los Estados Unidos.

responder a tus preguntas, o firmar o entregarle cualquier documento basado en mis derechos contenidos en la Quinta Enmienda bajo la Constitución de los Estados Unidos. No te doy permiso para entrar a mi domicilio , basado en mis derechos de la Cuarta Enmienda bajo la Constitución de los Estados Unidos, a menos que tenga una orden de ingreso, firmada por un juez o magistrado con mi nombre que deslices debajo de la puerta.

, basado en mis derechos de la Cuarta Enmienda bajo la Constitución de los Estados Unidos, a menos que tenga una orden de ingreso, firmada por un juez o magistrado con mi nombre que deslices debajo de la puerta. No te doy permiso para buscar en ninguna de mis pertenencias, basado en mis derechos de la Cuarta Enmienda.

basado en mis derechos de la Cuarta Enmienda. Elijo ejercer mis derechos constitucionales.

Estas tarjetas están disponibles tanto para ciudadanos como para no ciudadanos.

