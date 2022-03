Miley Cyrus rompe en llanto al recordar a Taylor Hawkins durante su concierto

La inesperada muerte del baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, afectó fuertemente a Miley Cyrus, quien rompió en llanto al recordarlo en medio de su concierto en el Lollapalooza Brasil.

Lo primero que hizoen su show fue hablar sobre Taylor Hawkins y de inmediato rompió en llanto al señalar que le gustaría estar con él en estos momentos.

“Tuvimos que hacer una parada de emergencia y la primera persona a la que llamé fue a Taylor Hawkins. No puedo ver a mi amigo, haría lo que fuera para estar con él, no me imagino como se siente los Foo Fighters», dijo visiblemente afectada Miley.

"tuvimos que hacer una parada de emergencia y la primera persona a la que llamé fue a taylor hawkins, no pude ver a mi amigo haría lo que fuera por estar con él, no imagino como se sienten los foo fighters, quiero dedicarle angels like you" – miley cyrus

La cantante estadounidense también aprovechó el momento para dedicarle el tema ‘Angels Like You’ durante su presentación.

Ante miles de fans, Miley explicó que tuvo una seman difícil durante su gira por Sudamérica, pues cuando estaba viajando a Paraguay, un rayo cayó sobre su avión y tuvieron que aterrizar de emergencia.

Ella reveló que a la primera persona que llamó fue a Taylor Hawkins, quien la calmó, esto sin imaginar que ese mismo día él moriría en un hotel de Colombia.

Además, en su cuenta de Twitter, la cantante señaló que ella no se encontraba bien emocionalmente por la lamentable partida de su amigo. Por esa razón decidió dedicar el show al baterista.

«Me siento con el corazón roto hoy… ¡Pero me estoy poniendo mi traje de superhéroe y voy a ser fuerte no solo para TI sino para MÍ! ¡Quiero vivir mi verdad Y MI MENSAJE! ¡No rendirse nunca!», escribió.