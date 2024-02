Los militares retomaron el control en la cárcel de varones de Esmeraldas. En ese centro de reclusión los privados de libertad realizan a diario actividades físicas y cívicas.

Inician su día con ejercicios y luego realizan diferentes actividades como limpiezas de celdas y mantenimiento de instalaciones. Así lo constató un equipo de 24 Horas que ingresó al centro penitenciario el 1 de febrero del 2024.

Adentro los reos reciben instrucción física al estilo militar y capacitaciones en civismo. Milton Rodríguez, jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta, explica que “se les enseña valores: no robar, no matar, no engañar”.

En el centro penitenciario los pabellones están divididos en tres partes. En cada los reos cumplen tareas de mantenimiento, pintura y una constante preparación física.

Lea también:

Sin embargo, los militares aún continúan en la búsqueda de caletas donde podrían esconderse teléfonos celulares o armas.

Hasta el momento se encontraron alrededor de tres fusiles de largo alcance, una decena de armas, revólveres, cerca de mil municiones, droga, explosivos, entre otros.

Actualmente en el centro penitenciario se encuentran recluidas más de 1 400 personas y un gran contingente militar. Uno de los reos, dice estar de acuerdo con la presencia de uniformados en la cárcel.

En Esmeraldas desde ese centro penitenciario se ordenaban delitos de robo, asesinato y extorsiones. Desde que se retomó el control de la cárcel el índice de delincuencia se redujo en un 72% en la ciudad.

También en Teleamazonas: