Un segundo caso sospechoso de viruela del mono ha sido detectado en Ecuador, según lo anunciado este martes, 14 de junio de 2022, por la Ministra de Salud, Ximena Garzón. Se trataría de un joven registrado en el hospital de Cayambe, cantón de la provincia de Pichincha. Tiene síntomas que apuntarían a ser un caso positivo de la enfermedad.

“Se han tomado ya las muestras de las lesiones del paciente y han sido enviadas an INSPI para que sean estudiadas y determinar si realmente es el virus de la viruela del mono”, aseguró la ministra. Detalló que tanto el paciente como las personas con las que tuvo contacto ya han sido aisladas como medida de prevención.

De acuerdo con información preliminar, el joven no habría salido de viaje, sin embargo, según Garzón, esto no impide para un posible contagio. “En algunos casos se ha visto que no necesariamente tiene que haber un nexo epidemiológico por eso estamos investigando tanto de la parte del contacto epidemiológico como del diagnóstico, que es la extracción del material de las vesículas para determinar si se trata o no del virus”, dijo la funcionaria.

El primer caso sospechoso de viruela del mono se reportó el 27 de mayo de 2022. Se trató de un hombre de Quito que viajó África y presentó sintomatología relacionada con la enfermedad, como fiebre y lesiones en la piel. Días después, el Ministerio de Salud infirmó que el paciente no registra una evolución clínica compatible con dicha enfermedad, por lo que aspira a descartar el caso.

Fuente | Ministerio de Salud/