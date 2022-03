Ministro de Transporte aseguró que no hay presupuesto para avanzar con la liquidación de Tame

No hay presupuesto para avanzar con la liquidación de Tame, así lo confirmó el ministro de Transporte, Marcelo Cabrera. La aerolínea tampoco puede vender cinco de los siete aviones que tiene, ya que sobre ellos pesa una medida de coactiva interpuesta por Petroecuador.

En julio de este año vence el plazo para que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) reciba los activos y los pasivos de la aerolínea Tame, que entró en liquidación en mayo de 2020.

Sin embargo, esto no sucedería pues exiten múltiples pendientes por resolver. Entre ellos, que el MTOP no tiene espacio para recibir los activos de la aerolínea; así como tampoco tiene el presupuesto para el mantenimiento de los aviones ni para el pago a los ex empleados.

A esto se suma que Tame no puede vender al menos cinco de sus siete aviones pues Petroecuador interpuso una medida de coactiva para cobrarle cerca de 184 millones de dólares por la venta de combustible.

Según el ministro Marcelo Cabrera ya hay conversaciones con la estatal petrolera para llegar a un acuerdo.

En el caso de los aviones Tame advirtió que no puede vender las aeronaves porque los interesados en adquirirlas no quieren hacerlo si hay medidas cautelares de por medio.

Hasta 2021, según Tame, había pasivos por 373 millones de dólares pero sólo 34 millones en activos que pueden vender. Entre los activos que saldrán a la venta hay edificios, repuestos, maquinarias, terrenos entre otros.

Más detalles sobre la liquidación de Tame en el siguiente video: