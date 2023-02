El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, se reunió con dirigentes indígenas a puerta cerrada, este jueves 23 de febrero del 2023. El encuentro se dio previo a la reunión anunciada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) para analizar los 218 acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo tras el paro de junio del 2022.

Dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) participaron en la reunión. A su salida, el presidente de la organización, Marlon Vargas, evitó pronunciarse sobre los temas tratados.

No obstante, en la mañana, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) aseguró que no asistirá a las mesas de seguimiento porque se sienten burlados y no se ha dado un cumplimiento de los acuerdos. Además indicó que acordaron salir a una marcha nacional, incluso sin la Conaie y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine).

La Conaie se reunirá en un Consejo Ampliado el viernes 24 de febrero, en Quito, para abordar el análisis y evaluación de la mesa de seguimiento para el cumplimiento de los acuerdos. De no existir el cumplimiento de lo establecido, la organización dijo que «tomará decisiones contundentes».

El sector indígena señala que, hasta la fecha, se ha cumplido el 10% de los acuerdos. Sin embargo, el Gobierno asegura que ya se ha cubierto un 22% y que de ellos, 48 se están ejecutando, 153 se encuentran en fase de cumplimiento, nueve en retrasos, seis necesitan articulación de otras instituciones y dos están en observación.

