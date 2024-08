El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, anunció que los Ministros de Estado ya no acudirán a la Asamblea, por disposición del presidente Daniel Noboa. En el legislativo rechazan la decisión y amenazan con eventuales juicios políticos.

Según Torres, el pedido frecuente de asistencia de ministros a la Asamblea se trataría de una especie de persecución por parte del Legislativo. «Hemos decidido que no vayan más las autoridades. Si quieren ponerles juicio político, que les pongan«, dijo el viceministro este martes 13 de agosto del 2024 en una entrevista radial.

La respuesta desde las bancadas legislativas no tardó en llegar. Leonardo Berrezueta, de la Revolución Ciudadana, precisó que el Gobierno no puede decidir «a discrecionalidad si manda o no a sus ministros, cuando eso lo establece la Ley».

«Desde la Asamblea se continuará llamando a las autoridades las veces que sean necesarias porque si hicieran bien las cosas no habría necesidad de llamarlos tantas veces«, dijo Berrezueta.

Por su parte Otto Vera, asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), considera que el Gobierno envía un «mal mensaje» a los ecuatorianos al decir que los ministros no acudan.

En tanto, desde Construye le recuerdan al Gobierno que la Ley es clara. Negarse a comparecer en las Comisiones Legislativas, el Pleno o no entregar información podrían ser causales para una eventual censura o destitución.

«Si no vienen lo que sigue es el juicio político de acuerdo al incumplimiento de funciones», dijo Camilo Salinas.

Desde el oficialismo defienden la posición del presidente Noboa. El legislador Adrián Castro sostiene que el Legislativo está cosechando lo que sembró. La Asamblea realiza un promedio de 21 pedidos diarios a los Ministros.

