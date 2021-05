Mira cómo luce en la actualidad la protagonista de ‘Carita de Ángel’

¿Quién no recuerda ‘Carita de ángel’? La novela que se robó el corazón de miles de televidentes y que contaba la historia de Dulce María, una dulce niña de cinco años que perdió a su mamá

Daniela Aedo fue la encargada de dar vida a Dulce María. La actriz reveló en su video blog en YouTube cómo llegó a la actuación. “Según cuentan mis papás, yo era una niña bastante hiperactiva, me encantada todo el tiempo estar haciendo cosas, veía muchas películas. Tenía tipo 2 años y me gustaba repetir los diálogos balbuceando, tiernamente, porque no podía hablar”, comentó sobre su acercamiento a la televisión a temprana edad.

A los 4 años sus papás decidieron comenzar a llevarla a castings y así fue elegida para ‘Carita de ángel’. Dos años después Daniela también actuó en ¡Vivan los niños!, que también fue todo un éxito en la televisión mexicana.

Ahora, la artista mexicana tiene 26 años y luce completamente distinta.

Daniela está alejada de la televisión ya que se ha dedicado enteramente a la música. Estudió en el Berklee College of Music, además toca guitarra, canta y compone.

También tiene un canal en YouTube, donde habla de su carrera artística e, incluso ha dado algunos conciertos en vivo debido a la pandemia de covid-19.