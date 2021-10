Modelo Genie Exum fue detenida por la Policía de Nueva York

Genie Exum, estrella de plataformas como OnlyFans e Instagram, fue detenida por la Policía tras ser responsable, supuestamente, de herir a su novio.

La Policía de Manhattan recibió una angustiosa llamada del novio de Genie Exum quien notificó haber sido agredido en medio de una discusión con la modelo quien le habría apuñalado en los brazos y la espalda.

Los agentes buscaron y detuvieron a Genie Exum para llevarla hasta las oficinas de la Policía y proceder con los trámites correspondientes.

Según el portal de noticias Marca, “Después de su detención, Genie Exum, en su fiebre por ganar seguidores, publicó un vídeo en su ‘stories’ de Instagram en el que se grabó sonriendo respondiendo ante las autoridades y sonando una canción con la letra «me detuvieron y me encerraron, no me dejarán salir»”.

No se dieron más detalles sobre lo sucedido y cuál es el estado actual de la modelo, muy famosa en OnlyFans e Instagram, ni de su novio identificado como Francis Amor y más conocido en las plataformas digitales con el nombre de ‘Baby Boy Pajules’.

Exum tiene 44 000 seguidores en Instagram y sus fotos son muy populares entre el público más joven de la plataforma, cada vez que la modelo publica una imagen levanta polvo y recibe comentarios de quienes la siguen y de quienes no.