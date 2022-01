Esta es una selección de los mejores temas de rock para motivarnos a ir al gimnasio, a ponernos en forma en este 2022.

Ya es 2022 y eso significa una cosa: otra oportunidad de probar que tenemos la disciplina, la paciencia para empezar a ir al gimnasio en enero… y seguir yendo el resto del año. ¡Esta vez es la vencida, esta es la ocasión en la que vamos a perder esas calorías que acumulamos en diciembre, que vamos a marcar esos abdominales que siempre hemos querido lucir en la playa!

Además, sabemos que este es el año en el que funcionará porque traemos un arma secreta que lo ayudará a cumplir esta meta en el 2022 un playlist con loe mjejores ritmos para hacer ejercicio. Esta es una banda sonora para alcanzar ese propósito tan anhelado al compás de temas como Runaway horses de The Killers, Believer de Imagine Dragons, Baba O’Riley de The Who, Du hast de Ramstein y muchos más; esos temas que nos llevan a hacer una sentadilla más, otro push-up, una flexión extra para llevarnos al límite.

Al ritmo de los mejores himnos del rock, de los sonidos más estruendosos y motivadores que tiene la música para ofrecer, esta playlist será la clave para ponernos en modo fit este 2022.

SPOTIFY: Modo Fitness 2022

DEEZER: Modo Fitness 2022

