Moisés Caicedo en el 11 ideal de la fecha de Premier League. El volante ecuatoriano va con todo en su segunda temporada como jugador del Chelsea. Esta semana aparecer en la selección ideal de la fecha, según el criterio de la leyenda del fútbol inglés, Alan Shearer.

El exdelantero y actual comentarista realiza, todas las semanas la alineación oficial de la Premier League. En esta ocasión Shearer escogió del Chelsea a Moisés Caicedo, al delantero Nico Jackson y al entrenador italiano Enzo Maresca.

Chelsea goleó 3-0 como visitante a West Ham, en la cuarta jornada de la Premier League. Jackson marcó dos goles y fue escogido como el hombre del partido. Sin embargo, los focos también se posaron sobre Caicedo, preciso para llegar a todos los cierres y fundamental para desplegarse en la cancha.

El mismo Maresca no escatimó en elogios para el formado en Independiente del Valle. «Hizo un partido fantástico. Desde que empezó a trabajar con nosotros, siempre vimos predisposición y mucha calidad. No siempre aparece en los reflectores, pero todo lo que hace por el equipo es genial».

