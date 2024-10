Moisés Caicedo es el cuarto mejor asistidor en el Chelsea. El volante ecuatoriano está empeñado en mejorar cada faceta de su juego. Ya no solo es convertirse en el escudo del equipo, cuando el rival ataca. El pívot de Chelsea ahora quiere dar más y mejores pases gol.

En la jornada del 20 de octubre del 2024, Caicedo asistió a su compañero Nicolás Jackson, en el gol del Chelsea ante Liverpool. El cuadro blue perdió 2-1 ante uno de los favoritos del torneo. Pero una de las imágenes del juego fue el pase preciso de ‘Moi’ a su compañero senegalés.

Caicedo recibió el balón en medio campo e inmediatamente proyectó al esférico a un espacio libre de la cancha. Ahí acudió Jackson con precisión y velocidad para marcar el tanto.

El pase gol del volante ecuatoriano fue el segundo que consigue en esta campaña con Chelsea . La otra asistencia de gol de la temporada tuvo también como coprotagonista al senegalés Jackson. Fue en el partido como visitante ante el West Ham.

El duelo ocurrió el sábado 21 de septiembre. En el duelo, además de la asistencia, ‘Moi’ se cansó de hacer intercepciones, presión alta, pases precisos y convertirse en una rueda de auxilio para que el equipo de Enzo Maresca progrese sin dificultades hacia el campo rival.

Highest performing midfielders in the Premier League so far this season ⚖️



🇳🇱 89 — Ryan Gravenberch (Liverpool, 22)

🇪🇨 83 — Moisés Caicedo (Chelsea, 22)

🇧🇷 81 — Bruno Guimarães (Newcastle, 26)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 80 — James Maddison (Tottenham, 27)

🇭🇷 80 — Mateo Kovačić (Man City, 30)



📊… pic.twitter.com/TztM3DGROd