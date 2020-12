Moisés Caicedo y el Manchester United habrían llegado a un acuerdo

El futbolista ecuatoriano Moisés Caicedo, a sus 19 años de edad, está a un paso de dar el gran salto a uno de los gigantes del fútbol internacional.

Según reporte de medios internacionales, los agentes del futbolista, Independiente del Valle y el Manchester United llegaron a un acuerdo para el fichaje del jugador.

Se trata de uno de los jóvenes talentos del balompié ecuatoriano con proyección internacional, que ya fue pretendido por otros grandes.

@sport via @Sport_Witness is reporting that Manchester United have to pay around €4.9m to sign Moises Caicedo. Talks between Independiente del Valle and United are well advanced and everything indicates Caicedo will go to Manchester United⚽️🇾🇪#MUFC #ManchesterUnited pic.twitter.com/FJE0YRcCSJ