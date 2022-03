Momento en que un excampeón de lucha libre se rompe el cuello

Un video se viralizó en redes sociales durante los últimos días , donde se puede observar la brutal lesión que sufrió un excampeón de lucha libre , el hombre quedó en el piso y fue atendido por paramédicos debido a que se rompió el cuello

El acontecimiento sucedió este viernes en el estadio Legacy Arena BJCC en Birmingham, Alabama, durante la emisión del programa WWE Friday Night SmackDown

Big E, el excampeón, estaba en medio de una lucha por equipos. Ridge Holland atacó a E en un suplex de vientre a vientre, cuando su cabeza acabó en el suelo, poco tiempo después Big E salió en una camilla

