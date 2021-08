Mon Laferte enloquece a sus seguidores con estas fotografías

La cantante chilena, Mon Laferte , sorprendió a sus seguidores tras publicar algunas fotografías con su actual pareja sentimental ,Joel Orta, quien es músico y compositor mexicano , que también forma parte de su equipo de trabajo

Laferte es una de las artistas que cuida mucho su vida personal, pero ahora ha compartido un momento romántico en su red social Instagram , junto a su enamorado compartió varias imágenes haciendo alusión al cumpleaños del músico

En las tiernas imágenes del recuerdo aparece cortándole el pelo a Orta y en otra juntos sobre el escenario.

Asimismo, Mon publicó un video casero, donde el mexicano canta «Fly me to the moon» de Frank Sinatra, usando un plátano como micrófono.

«Feliz cumpleaños, te amo», le escribió Mon Laferte a Joel Orta.

Anteriormente, Laferte había publicado otras postales junto a él para el Día de los enamorados, con la leyenda: «¡Qué viva el amor!».

De igual manera , Joel también subió un post por el 14 de febrero, compartiendo una foto muy romàntica en la que aparece con la intérprete, acostados en un sofá blanco.