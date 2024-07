Esto se sabe de la desaparición de Mónica León en Cuenca

Mónica León desapareció hace 48 días en Cuenca. Ella salió de un hospital de la ciudad pero no regresó a su casa. Sus familiares emprendieron una intensa búsqueda a escala nacional para hallar indicios de su paradero.

La mujer de 45 años fue vista por última vez el pasado 13 de junio del 2024 en la calle Pasaje del Paraíso tras terminar su turno laboral en el área de limpieza del Hospital Vicente Corral Moscoso. Desde aquel día sus familiares y amigos no tienen rastro de su ubicación.

El único indicio que han podido encontrar son las imágenes de una cámara de seguridad, que por su calidad, solo ha ratificado que Mónica salió de la casa de salud alrededor de las 15:50. Sin embargo, se desconoce que ocurrió después porque no hay más imágenes que permitan seguir su recorrido.

El lunes 29 de julio del 2024 la familia y amigos de Mónica realizaron un plantón en los exteriores de la Gobernación del Azuay para pedir celeridad en la investigación y búsqueda de la mujer. Con carteles y usando camisetas con la fotografía de Mónica pidieron atención a las autoridades para que el caso tenga prioridad.

Erika Rodríguez, hija de Mónica, dice que decidieron salir a las calles porque no han obtenido resultados tras haber reportado su desaparición hace casi dos meses. «Tenemos muchas preguntas y no tenemos respuestas. Justicia no hay, la gente está desapareciendo. Salen de su trabajo, de su casa, y no regresan», señaló al medio digital Crónica Cuenca.

Su esposo, Carlos Rodríguez, descarta que Mónica León haya desparecido por su voluntad porque todos su documentos y medicinas para la diabetes se encuentran en su vivienda. «No se puede pensar que ella planificó un viaje o se fue por su voluntad, como en un inicio se pensaba. Ya no tenemos más respuestas«, añadió.

Carlos Rodríguez y su hija se encuentran preocupados y desesperados por la desaparición de Mónica hace mes y 15 días porque las investigaciones no avanzan. Por ello, pidieron a la Policía Nacional y la Fiscalía que asignen más personal para hallar indicios que permitan ubicarla o saber qué ocurrió con ella.

