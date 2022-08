Monja dejó los hábitos para dedicarse a OnlyFans

De las personas que tienen vocación religiosa, hay quienes deciden abandonar el camino por cualquier motivo.

Ese el caso de Yudy Pineda, una mujer colombiana que se despidió de sus hábitos cuando tenía 18 años.

¿La razón? se enamoró de un profesor de catequesis.

En una entrevista publicada en el canal de YouTube Yakuza Perú, Pineda dijo:

“Me enamoré de la vocación de las monjas que me daban clases y decidí irme con ellas… quería ser como ellas… porque se veían como tan puras… yo dije: -Quiero estar con ellas, quiero vivir con ellas, quiero tener esa vida-”.

Sin embargo, luego cambió de opinión, su retiro del convento se dio porque se enamoró de un profesor.

¿Cómo llegó Yudy Pineda al modelaje webcam?:

Luego de dejar atrás su vida como monja, Yudy Pineda trabajó inicialmente como promotora en empresas.

Enseguida entró en los terrenos del modelaje webcam.

“Conocí una amiga y me dijo: -Yudy, mira que me ofrecieron un trabajo como modelo webcam-… yo le dije: -Ay, qué chévere- me quedó como sonando, (su amiga le respondió) – Sí, se gana súper bien, yo te contacto con la persona encargada- y yo: -Ah, bueno, listo”.

Y así empezó, en ese momento -año 2019- la antioqueña ya ganaba como modelo webcam 2.500 dólares mensuales, según dijo.

Tras ser modelo webcam, se convirtió en actriz porno:

Pero aún así, Yudy Pineda -quien actualmente tiene 31 años de edad- quiso ir más allá en estos terrenos del entretenimiento para adultos y se convirtió también en actriz para adultos.

Respecto de su vocación religiosa, sigue creyendo fielmente en Dios:

“A las personas que me critican mucho les digo, no importa a qué me dedico, pero Dios siempre va conmigo, así sea una actriz, una modelo, me esté masturbando, Dios siempre está conmigo”, expresó.

