Muad Allafi cometió la falta más espantosa del año (VIDEO)

El Esperance de Tunís y el Al-Ittiha se enfrentaron en un partido válido por la Liga de Campeones de África y el portero visitante, Muad Allafi, se convirtió en la noticia más allá del resultado.

Al minuto 75 del partido, Hamdou Elhouni recibió un pase que lo dejó de cara a la portería con gran posibilidad de anotar, ante la jugada, Muad Allafi abandonó la portería para intentar detener el avance rival.

Pero Allafi cometió una falta espeluznante sobre el delantero, saltó con la pierna hacia delante e impactó con los pupos la zona del cuello y la mandíbula de Elhouni que dejó al afectado tirado en el piso con la necesidad de que el cuerpo médico entre al campo de juego.

Tras la brutal agresión el juez del partido le mostró la tarjeta roja a Allafi por la patada.

Elhouni tuvo que recibir primeros auxilios en el campo de juego y posteriormente ser trasladado en ambulancia hasta un hospital de la localidad para que los médicos le brinden la atención especializada.

Muaaz Ellafi, the keeper of the Ittihad, has just killed his compatriot Hamdou Elhouni! What a challenge! #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/jNgiwiobQz