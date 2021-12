Muere a los 90 años el Nobel de la Paz Desmond Tutu

El arzobispo emérito sudafricano Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz de 1984 por su activismo contra el régimen de segregación racista del «apartheid», murió este domingo a los 90 años en Ciudad del Cabo (suroeste), informaron fuentes oficiales.

Tutu había estado mñas de salud durante años. En 2013, se sometió a pruebas para detectar una infección persistente y fue ingresado en el hospital varias veces durante los años siguientes.

En un comunicado emitido por el Gobierno sudafricano, el presidente del país, Cyril Ramaphosa, confirmó el fallecimiento del respetado religioso anglicano y envió sus condolencias a la familia Tutu.

«La muerte del arzobispo emérito Desmond Tutu es otro capítulo de pérdida en el adiós de nuestra nación a una generación de destacados sudafricanos que nos legaron una Sudáfrica liberada», señaló el mandatario en el texto.

El presidente describió a Tutu como un «patriota sin igual»; además de un «hombre de un intelecto extraordinario» que mantuvo su integridad en la lucha contra las «fuerzas del apartheid».

Incluso en democracia, destacó Ramaphosa, Tutu mantuvo el «vigor» y la «vigilancia» del liderazgo para exigir responsabilidades a las instituciones.

The passing of Archbishop Emeritus Desmond Tutu is another chapter of bereavement in our nation’s farewell to a generation of outstanding South Africans who have bequeathed us a liberated South Africa. pic.twitter.com/vjzFb3QrNZ