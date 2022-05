El emblemático baterista de la banda de rock progresivo ‘Yes’ y de John Lenon, Alan White, murió este 26 de mayo de 2022, a los 72 años, así lo informó su familia en un comunicado. Músico de profesión, White peleó “brevemente contra una enfermedad” y falleció en su casa en Seattle, Estados Unidos.

El comunicado fue compartido por las redes sociales de la agrupación en la que White pasó sus mejores años. Había estado esperando una gira por el Reino Unido para celebrar su 50 aniversario con ‘Yes’, a la que se unió en 1972, dijo la banda.

«A lo largo de su vida y su carrera de seis décadas, Alan fue muchas cosas para muchas personas: una estrella de rock certificada para los fans de todo el mundo, compañero de banda para unos pocos selectos, y caballero y amigo para todos los que lo conocieron”, dice su página oficial de Facebook. Al final firman sus hijos Jesse y Cassi y su esposa Gigi.

