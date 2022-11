Muere Irene Cara, cantante y ganadora de un Oscar en la película «Flashdance»

La neoyorquina Irene Cara, cantante estadounidense que alcanzó la fama internacional al ganar un Óscar por la canción «What a Feeling» de la película «Flashdance» (1983) y su participación en «Fama» (1980), falleció en su residencia del estado de Florida (EE.UU.) a los 63 años de edad, sin que se haya revelado la causa de la muerte.

Judith A. Moose, presidenta del grupo de comunicación Media Group, fue quien dio a conocer este sábado a través de Twitter la noticia de la muerte de la artista que había nacido en marzo de 1959 en el corazón del Bronx neoyorquino de padres de origen latino.

«No puedo creer que haya tenido que escribir esto, y mucho menos publicar la noticia. Por favor, comparta sus pensamientos y recuerdos de Irene», señaló la publicista de Cara, quien logró ser reconocida en todo el mundo por sus canciones e interpretación a partir de la película «Fama» (1980), filme que fue un icono del comienzo de la década de los ochenta.

La popularidad de Cara le llegó de golpe con su participación en «Fama», dirigida por Alan Parker, metida en el papel de Coco Hernández, donde aprovechó su origen hispano para dar vida a ese personaje latino.

This is the absolute worst part of being a publicist. I can't believe I've had to write this, let alone release the news. Please share your thoughts and memories of Irene. I'll be reading each and every one of them and know she'll be smiling from Heaven. She adored her fans. – JM pic.twitter.com/TsC5BwZ3fh