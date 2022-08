¡Luto en el mundo del cine! La actriz Olivia Newton-John, protagonista del clásico Grease, conocido en latinoamérica como ‘Vaselina’, murió a sus 73 años, según anunció su familia este lunes 8 de agosto de 2022 en un comunicado. Su esposo, John Easterling, dijo que Newton-John había muerto ‘en paz’ esta mañana en su rancho en California (EEUU).

«Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama», apunta el comunicado. «Pedimos que todos respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil».

Olivia padecía de cáncer.-

De acuerdo con el portal TMZ, que cita una fuente cercana a la familia, la actriz perdió la batalla contra un cáncer de mama metastásico. A Newtown-John se le diagnosticó un cáncer de mama en 1992, pero entró en remisión (proceso en el que el cáncer responde al tratamiento o está controlado) y volvió a aparecer en 2013. Volvió a remitir, pero afloró de nuevo en 2017.

Olivia Newtown-John alcanzó la fama internacional con su papel de ‘Sandy Olsson’ en ‘Grease’, un clásico de 1978 con John Travolta como ‘Danny Suko’. Juntos inmortalizaron la canción ‘You’re the One that I Want’, la cual se convirtió en una de las más famosas de la época. Incluso vendiendo más de 15 millones de copias.

Ante la lamentable noticia, Travolta escribió un emotivo mensaje en Instagram: «Mi queridísima Olivia, hiciste que la vida de todos nosotros fuera mucho mejor. Tu impacto fue increíble. Te quiero tanto. Te encontraremos en el camino y volveremos a estar juntos. Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre. Tu Danny, tu John».

Con información de | BBC Mundo/TMZ