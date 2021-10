Muere un niño al explotar una bomba con la que jugaba en Uganda

Un niño de 11 años murió y otros dos de 14 años y de 10 meses resultaron heridos graves al estallar un artefacto explosivo con el que estaban jugando por accidente en el distrito ugandés de Nakaseke, en la zona centro-sur del país, confirmaron este sábado fuentes policiales.

El suceso tuvo lugar durante la tarde del viernes en la zona de la localidad de Segalye, dentro del condado ugandés de Semuto; y las tres víctimas son Pius Kiwuwa (de 11 años, fallecido), Michael Kiyingi (de 14, herido) y Shield Odongo (10 meses, también herido).

Según un comunicado emitido este sábado por la Policía ugandesa, los tres niños eran hermanos de madre. De acuerdo a los testigos, habían descubierto un artefacto «que parecía una naranja» y se pusieron a jugar al fútbol con él.

En un momento, el niño que falleció «lo cogió y lo apretó con la intención de sacarle zumo» y «desafortunadamente el objeto explotó» y le mató en el acto. Sus dos hermanos resultaron heridos graves y fueron trasladados al hospital.

La Policía ugandesa no comunicó sus hipótesis sobre el origen del artefacto explosivo; pero señaló que una unidad de expertos en contraterrorismo está analizando el caso para determinar qué tipo de bomba era.

